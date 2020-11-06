Бывший глава Оренбурга, осужденный за взятки, обжалует приговор суда

Он продолжает настаивать на своей невиновности. Прокуратура, напротив, добивается, ужесточения приговора.

Евгения Арапова задержали в 2018 году. К этому моменту он отработал в должности главы Оренбурга около 8 лет. Его обвинили в получении взятки в 400 тысяч рублей. Деньги якобы ему передал его заместитель, который курировал в городской администрации градостроительные вопросы. Позже к этим обвинениям добавилась незаконная предпринимательская деятельность и взятки в виде квартир, а также скидок на приобретаемую недвижимость.

По версии следствия, которую частично удалось гособвинению отстоять в суде, глава города создал коммерческую компанию через подставное лицо. Этим лицом была знакомая семьи, которая много лет работала в детском саду. Она лично и ее компания были в учредителях комбината школьного питания, компании по вывозу мусора, муниципального телеканала и еще в десятке компаний. При этом муж женщины, которую следствие считает подставным лицом, не знал об успехах своей жены в бизнесе.

Кроме того, Евгений Арапов, якобы лоббировал интересы определенных строительных компаний Оренбурга.

Суд над главой города длился около года. Его приговорили к 4,5 годам колонии строго режима и штрафу в 15 млн рублей. Судья назначила наказание ниже низшего предела. Прокуратура при этом просила осудить его на 10,5 лет и назначить штраф в 150 миллионов рублей.

Оренбургский областной суд сегодня рассмотрит апелляционные жалобы на приговор бывшему главе Оренбурга.