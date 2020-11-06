Басманный суд Москвы заочно арестовал ключевого фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей

Речь идет о юристе Константине Свитневе. Он является главой компании «Росюрконсалтинг»: фирма сопровождала иностранные приемные семьи, для которых суррогатные матери в России вынашивали детей. Свитнев покинул страну почти сразу после возбуждения дела; он находится в Праге. Его арест на 2 месяца, как пояснили в суде, начнет действовать с момента экстрадиции в Россию либо с момента его задержания на территории страны. Одновременно Свитнев объявлен в международный розыск.

Главе компании «Росюрконсалтинг» инкриминируют торговлю людьми, а также покушение на нее в составе группы, повлекшее смерть по неосторожности. Дело было возбуждено в начале года после смерти в поселке под подмосковным Одинцовом новорожденного ребенка. Он был выношен для филиппинской пары. В квартире, где проходил обыск, обнаружили еще троих детей, рожденных суррогатными матерями. В июне полиция нашла в одной из столичных квартир еще пятерых младенцев, которые находились под присмотром двух женщин.

В торговле детьми, помимо Свитнева, обвинили нескольких врачей, гендиректора Европейского центра суррогатного материнства, одного из юристов и переводчика. Почти все они арестованы. Свитнев отрицает вину и настаивает, что дело сфабриковано для того, чтобы лишить российских гомосексуалов легальной возможности воспитывать детей. На этом фоне источник агентства ТАСС сообщал о планах арестовать отцов детей от суррогатных матерей.

На днях российский суд заочно арестовал по делу о торговле детьми гражданку Украины Ирину Когут. Следствие считает, что она родила трех детей по программе суррогатного материнства и продала их заказчику из Филиппин.