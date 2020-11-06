Суд в Лондоне сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США

Инициатором судебных слушаний стала Налоговая служба США. Минувшей зимой у нее возникли вопросы к Олегу Тинькову. Вскоре американский минюст обвинил российского бизнесмена в подаче недостоверной налоговой декларации и занижении своего дохода за 2013 год. Предприниматель как отмечало ведомство, владел акциями на общую сумму в миллиард долларов через структуры на Британских Виргинских островах. Однако в декларации занизил сумму дохода примерно в 3 тысячи раз. Это по данным минюста произошло в процессе отказа Тинькова от американского гражданства. Бизнесмена в начале марта задержали в Лондоне, где он тогда находился. Для того чтобы избежать ареста российский предприниматель внес залог в 20 миллионов фунтов. При этом британские СМИ сообщали, что место жительства Тинькову покидать запрещено. Дело об экстрадиции в США Вестминстерской суд Лондона планировал рассмотреть ещё в апреле, но заседание неоднократно откладывали из-за болезни бизнесмена.

У Олега Тинькова в прошлом году диагностировали лейкемию. Несколько месяцев назад он сообщил, что перенёс операцию по пересадке костного мозга.