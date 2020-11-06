Дональд Трамп заявил что вопрос об итогах выборов может решиться в Верховном суде

По словам президента США, он победил на выборах, если считать только «законные», как он выразился голоса. Трамп раскритиковал социологов и прессу за ошибки в оценках и давление на избирателей. Он также пообещал, что не позволит, чтобы его победа на выборах была – цитата — «украдена коррупцией».

Джо Байден вновь заявил об уверенности в победе на выборах по итогам подсчета всех голосов. В своем телеобращении кандидат в президенты США от Демпартии заявил, что уверен , что когда подсчет будет закончен, он и Камала Харрис будут объявлены победителями. По данным ведущих американских телеканалов, Байден лидирует на выборах — для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.