В квартиру белорусской оппозиционерки Нины Багинской накануне нагрянули силовики

По сведениям правозащитного центра «Весна», там проводился некий следственный эксперимент, связанный с ее внучкой. Официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич позднее сообщила ИФ, что в квартире Багинской был обыск, сама пенсионерка не задержана, но несколько человек, которые находились возле ее дома, доставлены в отдел милиции для разбирательства. Светлана Тихановская в своём телеграм-канале уже заявила, что если силовики в очередной раз пытались запугать оппозицию, то они совершили ошибку. 73-летняя Багинская известна своим активным участием вакциях протеста в Белоруссии.
2020-11-06T06:40:43+03:00
2020-11-06T06:40:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:40, 06 ноября 2020
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