В Волгоградском областном суде начались слушания по иску местного жителя, требующего отменить масочный режим

Истец Сергей Терентьев убежден, что в регионе не было и нет эпидемии коронавируса.

Житель Волгоградской области считает, что требование носить маски опасно для его здоровья, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов региона. Также Терентьев указал в иске, что в постановлении губернатора Андрея Бочарова о введении масочного режима якобы нет подписи и печати – а значит, как утверждается, документ незаконен. Само требование носить средства защиты местный житель, как отмечается, расценивает как «исполнившееся пророчество Иоанна Богослова».

Не признает истец и другие ограничения, связанные с эпидемией коронавируса: например, режим изоляции он считает «симптомом психического расстройства». Пожаловался Терентьев и на то, что ему, как он выразился, безосновательно отказали в осмотре в нескольких медучреждениях из-за того, что он отказался надевать маску. Наконец, житель Волгоградской области требует и вовсе запретить термин COVID – он его расшифровывает как «клеймо на животном», считая, что слово состоит из двух частей: «cow», что c английского – корова, и ID – идентификационный номер. Правда слово «cow» и первые три буквы термина COVID на самом деле пишутся по-разному.

Это не первое требование отменить масочный режим в российских регионах. В октябре в Барнауле несколько десятков «антимасочников» отказались надевать средства защиты, в результате чего у них возник конфликт с водителем одного из трамваев. Теперь им грозит штраф до 30 тысяч рублей.