Задержанный на Лубянке Павел Крисевич оставлен в отделе полиции «Китай город» до утра

Об этом ТАСС рассказал адвокат Сергей Тельнов. По его словам Крисевичу пока не вменяют конкретного правонарушения. Молодого человека задержали у здания ФСБ на акции в поддержку политзаключенных. Он изображал распятого на кресте Иисуса Христа, сжигаемого на костре из томов уголовных дел. По словам Тельнова, сегодня должна рассматриваться апелляция Крисевича на штраф выписанный ему по обвинению нарушении правил проведения публичного мероприятия. Речь идет об акции у Люблинского суда в поддержку фигурантов дела запрещенного в России «Нового величия».