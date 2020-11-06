Юристы ФБК обжалуют проведение обысков московском офисе и в студии «Навальный.Live»

Как сообщила юрист фонда Любовь Соболь, сотрудники ФБК не получали постановлений на обыск и возбуждение нового уголовного дела, которое заведено против директора ФБК Ивана Жданова. Столичное управление Федеральной службы судебных приставов подтвердило проведение следственных действий в связи с возбуждением уголовного дела в отношении Жданова о неисполнении судебного решения, какого именно, в ведомстве не уточнили. По данным СМИ, речь может идти о невыплате 29 млн рублей предпринимателю Евгению Пригожину.

Любовь Соболь назвала изъятие техники из московского офиса ФБК и студии «Навальный Live» кражей. По мнению юриста ФБК, силовики проводят обыски с конкретной целью забрать собственность сторонников Навального. Убытки будут не так велики, как можно было бы ожидать, надеется Любовь Соболь.