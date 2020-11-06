Дональд Трамп впервые появился на публике за более, чем полтора дня

Трамп заявил, что выиграл выборы с рекордными цифрами. По его словам, победа достанется ему, если будут подсчитаны, как он выразился, «законные голоса». Трамп пообещал оспорить результаты во всех штатах, в которых перевес голосов на выборах оказался у его главного соперника, кандидата от демократов Джо Байдена. В ходе выступления президент заявил, что судебное разбирательство по выборам может закончиться в Верховном суде США.

Джо Байден вновь заявил об уверенности в победе на выборах по итогам подсчета всех голосов. В своем телеобращении кандидат в президенты США от Демпартии заявил, что уверен , что когда подсчет будет закончен, он и Камала Харрис будут объявлены победителями. По данным ведущих американских телеканалов, Байден лидирует на выборах — для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Байден подчеркнул, что каждый отданный на выборах голос должен быть подсчитан и пообещал обеспечить это. По прогнозам телеканала «Фокс ньюс», Дональд Трамп получает голоса 214 выборщиков, Джозеф Байден — 264. Си-Эн-Эн также пока отдает преимущество Байдену, но с другим раскладом: 253 на 213. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.

Новый президент США столкнется в последующие годы с небывалыми трудностями из-за серьезного раскола в обществе. Такое мнение в эфире «Эха» высказала журналист и американист Михаил Таратута. По мнению Михаила Таратуты, если Дональд Трамп проиграет эти выборы, он все равно до последнего будет бороться за свое президентство.