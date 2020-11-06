Главную роль в новом фильме о Джеймсе Бонде, возможно, сыграет британская актриса Лашана Линч.

Об этом она сама сообщила журналистам издания Harperʼs Bazaar. Таким образом, Линч может стать первым в истории темнокожим агентом 007. Актриса заявила, что это возможность бросить вызов устоявшимся расовым и гендерным стереотипам. Впервые информация о том, что Линч станет новым Джеймсом Бондом, появилась в апреле 2019 года, но официально это не подтверждено.
2020-11-06T05:17:52+03:00
2020-11-06T05:17:56+03:00
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05:17, 06 ноября 2020
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