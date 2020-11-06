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05:16, 06 ноября 2020

ВШЭ предложила существенно поднять налоги на некоторые виды доходов.

Речь, как передает РБК, идет о неинвестируемых личных доходы состоятельных граждан и неинвестируемых средствах корпораций. Инициатива содержится в отзыве ВУЗа на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период до 2023 годов. Ставки налога предлагаются на уровне 20–24% для доходов физлиц свыше 12 млн и 24 млн руб. в год и о возвращении к ставке 24% или даже к 30% по налогу на прибыль. Экономисты считают, что достигнутый налоговыми органами уровень контроля и современная внешнеэкономическая ситуация «существенно ограничивают возможности бегства национального капитала» и вывода денег за рубеж.



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