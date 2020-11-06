В Москве у здания ФСБ задержали Павла Крисевича — участника акции «в поддержку политзаключенных».

По сведениям проекта ОВД-Инфо, Крисечива подвесили на крест в образе Иисуса Христа, облили жидкостью и имитировали сожжение бросая в огонь тома уголовных дел. Сегодня у Крисевича должно состояться рассмотрение апелляционной жалобы на штраф за акцию у Люблинского суда в поддержку фигурантов дела запрещенной в России организации «Новое величие».
2020-11-06T05:15:13+03:00
2020-11-06T05:15:17+03:00
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05:15, 06 ноября 2020
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