В Москве у здания ФСБ задержали Павла Крисевича — участника акции «в поддержку политзаключенных».

По сведениям проекта ОВД-Инфо, Крисечива подвесили на крест в образе Иисуса Христа, облили жидкостью и имитировали сожжение бросая в огонь тома уголовных дел. Сегодня у Крисевича должно состояться рассмотрение апелляционной жалобы на штраф за акцию у Люблинского суда в поддержку фигурантов дела запрещенной в России организации «Новое величие».