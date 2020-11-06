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05:14, 06 ноября 2020

Почтовая служба США не смогла доставить более 150 тыс. бюллетеней на избирательные участки до окончания голосования

По сведениям Вашингтон пост, более 12 тыс. из этих бюллетеней приходятся на пять штатов, где имя победителя еще не определилось. Издание не исключает, что количество не доставленных вовремя бюллетеней, скорее всего, окажется еще больше.



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