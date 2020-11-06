Дональд Трамп подозревает, что число голосов за его соперника Джо Байдена выросло не случайно.

Выступая в БД, он заявил, что не хочет, чтобы «нелегальные» голоса были подсчитаны после дня выборов. Трамп подчеркнул, что «всегда говорил, что голосование по почте превратится в катастрофу». Трамп утверждал, что его команда выигрывала в ключевых штатах, но потом это преимущество было уничтожено", приведя в пример Пенсильванию, Мичиган, Джорджию и Висконсин.