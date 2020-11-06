Джозеф Байден значительно сократил отставание от Дональда Трампа в колеблющемся штате Джорджия.

Как отмечает телеканал «Фокс ньюс», после обработки 99% бюллетеней, и у Трампа, и у Байдена примерно по 49,4% голосов избирателей. Официально подсчет голосов еще не завершен. Ранее у Трампа было более существенное преимущество. Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.