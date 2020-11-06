Штаб Трампа подал новую жалобу на недопуск своих наблюдателей на изб. участки в Филадельфии.

В исковом заявлении отмечается, что избирательная комиссия «умышленно нарушает закон штата», а подсчет продолжается без присутствия республиканцев. Накануне лоичный адвокат президента Рудольф Джулиани заявлял, что подсчет голосов в Филадельфии был абсолютно незаконным и пообещал выяснить, «сколько здесь проголосовало «мертвых душ». В настоящее время продолжается подсчет голосов в ряде принципиально важных для исхода выборов штатов. Во многих из них Трамп изначально лидировал, а ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции. Американские СМИ счвязывают это с подсчетом бюллетеней, пришедших по почте уже после закрытия избирательных участков. Трамп считает, что эти голоса вообще не следует учитывать, раз они поступили уже после завершения голосования
2020-11-06T04:05:19+03:00
2020-11-06T04:05:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2737392-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:05, 06 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…