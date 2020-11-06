Штаб Трампа подал новую жалобу на недопуск своих наблюдателей на изб. участки в Филадельфии.

В исковом заявлении отмечается, что избирательная комиссия «умышленно нарушает закон штата», а подсчет продолжается без присутствия республиканцев. Накануне лоичный адвокат президента Рудольф Джулиани заявлял, что подсчет голосов в Филадельфии был абсолютно незаконным и пообещал выяснить, «сколько здесь проголосовало «мертвых душ». В настоящее время продолжается подсчет голосов в ряде принципиально важных для исхода выборов штатов. Во многих из них Трамп изначально лидировал, а ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции. Американские СМИ счвязывают это с подсчетом бюллетеней, пришедших по почте уже после закрытия избирательных участков. Трамп считает, что эти голоса вообще не следует учитывать, раз они поступили уже после завершения голосования