Дональд Трамп заявил что вопрос об итогах выборов может решиться в Верховном суде.

По словам президента США, он победил на выборах, если считать только «законные», как он выразился голоса. Трамп раскритиковал социологов и прессу за ошибки в оценках и давление на избирателей. Он также пообещал, что не позволит, чтобы его победа на выборах была – цитата — «украдена коррупцией». Верховный суд США решил исход президентских выборов лишь однажды — в 2000 году, когда его решение приостановить подсчет голосов во Флориде отдало победу Джорджу Бушу-младшему.