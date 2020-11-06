Дональд Трамп заявил что вопрос об итогах выборов может решиться в Верховном суде.

По словам президента США, он победил на выборах, если считать только «законные», как он выразился голоса. Трамп раскритиковал социологов и прессу за ошибки в оценках и давление на избирателей. Он также пообещал, что не позволит, чтобы его победа на выборах была – цитата — «украдена коррупцией». Верховный суд США решил исход президентских выборов лишь однажды — в 2000 году, когда его решение приостановить подсчет голосов во Флориде отдало победу Джорджу Бушу-младшему.
2020-11-06T04:04:08+03:00
2020-11-06T04:04:12+03:00
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04:04, 06 ноября 2020
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