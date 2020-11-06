Власти Дании ограничили передвижение людей в северо-восточной части страны.

Как сообщила премьер-министр Дании Метте

Фредриксен, это связано с опасной мутацией коронавируса COVID-19 у норок в фермерских хозяйствах. Фредриксен добавила, что в этой части страны закрывают бары и рестораны, останавливают движение общественного транспорта, сюда запрещено приезжать людям из других регионов. Ранее власти Дании решили и уничтожить более 15 млн норок, которые разводились на местных фермах.