С 9 ноября в Петербурге вводятся дополнительные ограничения по коронавирусу.

До 29 ноября будет ограничено проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек. На этот же период будет приостановлена деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. До 29 ноября сохранится временное ограничение на работу предприятий общепита в ночное время будет приостановлен доступ посетителей в детские игровые комнаты в ТЦ. Кроме того, всем работодателям до 9 ноября рекомендуется перевести на удаленный режим сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями, а также не менее трети работников иных категорий. Гражданам также следует воздержаться от поездок в другие регионы и за пределы России, отмечено в постановлении.