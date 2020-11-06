Аппарат спецпрокурора США начал расследование в отношении предвыборного штаба Дональда Трампа.

Команду действующего президента подозревают в использовании ресурсов администрации президента в предвыборной кампании. Как передает Рейтер, со ссылкой на конгрессмена – демократа Билла Паскрелла, использование Белого дома в качестве командного центра предвыборного штаба в день выборов нарушает федеральный закон.