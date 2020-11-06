Джо Байден вновь заявил, что не сомневается в победе на выборах по итогам подсчета всех голосов.

В своем телеобращении кандидат в президенты США от Демпартии заявил, что уверен , что когда подсчет будет закончен, он и Камала Харрис будут объявлены победителями. По данным ведущих американских телеканалов, Байден лидирует на выборах — для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Байден подчеркнул, что каждый отданный на выборах голос должен быть подсчитан и пообещал обеспечить это. По прогнозам телеканала «Фокс ньюс», Дональд Трамп получает голоса 214 выборщиков, Джозеф Байден — 264. Си-Эн-Эн также пока отдает преимущество Байдену, но с другим раскладом: 253 на 213. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.
2020-11-06T03:10:14+03:00
2020-11-06T03:10:18+03:00
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03:10, 06 ноября 2020
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