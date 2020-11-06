Дональд Трамп впервые появился на публике за более, чем полтора дня.

Выступая в Белом доме, он утверждал что выиграл президентские выборы, если, как он выразился, подсчитать «законные» голоса. По его словам, он «выиграл многие критически важные штаты» и обвинил во «вмешательстве в выборы» СМИ и лоббистов Трамп также заявил, что его сторонников безосновательно лишают доступа к подсчету голосов.
2020-11-06T03:07:51+03:00
2020-11-06T03:07:57+03:00
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03:07, 06 ноября 2020
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