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02:12, 06 ноября 2020

Сборная России по хоккею победила команду Финляндии в первом матче в рамках Кубка Карьяла.

Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 6:2. Российская команда выступает на турнире молодежным составом под руководством Игоря Ларионова. В следующем матче 7 ноября россияне сыграют против команды Швеции, Кубок Карьяла — стартовый этап Евротура из-за пандемии проходит в специальном формате.



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