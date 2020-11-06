Сборная России по хоккею победила команду Финляндии в первом матче в рамках Кубка Карьяла.

Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 6:2. Российская команда выступает на турнире молодежным составом под руководством Игоря Ларионова. В следующем матче 7 ноября россияне сыграют против команды Швеции, Кубок Карьяла — стартовый этап Евротура из-за пандемии проходит в специальном формате.