Оползень, вызванный штормом «Эта», накрыл около 15 жилых домов в Гватемале.

Как сообщают в Твиттере местные спасатели, сведений о числе людей, находившихся в этих зданиях, а также о пострадавших и погибших пока нет. По данным властей Гватемалы, вызванные штормом наводнения повредили сотни жилых домов и несколько дорог.
2020-11-06T02:11:26+03:00
2020-11-06T02:11:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2737370-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:11, 06 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…