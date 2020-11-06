Подлежащие уничтожению в Дании норки будут сожжены в печах теплоцентралей.

Как пишет датская пресса, для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса планируется умертвить около 17 млн заразившихся животных. Договоры об их утилизации уже заключены с 11 теплоцентралями. Датским фермерам, разводящим норок правительство обещало компенсации.