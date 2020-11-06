Власти Москвы пока не планируют вводить в городе карантин, аналогичный тому, который действовал весной.

Как заявил в телеэфире мэр Сергей Собянин, система здравоохранения пока вполне справляется с ростом числа заболевших и госпитализированных. Между тем, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что она полностью занята больными Ковид-19.
2020-11-06T02:07:32+03:00
2020-11-06T02:07:35+03:00
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02:07, 06 ноября 2020
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