Власти Москвы пока не планируют вводить в городе карантин, аналогичный тому, который действовал весной.

Как заявил в телеэфире мэр Сергей Собянин, система здравоохранения пока вполне справляется с ростом числа заболевших и госпитализированных. Между тем, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что она полностью занята больными Ковид-19.