Джозеф Байден уверен, что по итогам подсчета голосов победа на выборах в США достанется ему.

Соответствующее заявление кандидат от Демпартии сделал в штате Делавэр. По его словам, подсчет завершается и каждый голос должен быть учтен. Согласно прогнозам Ассошиэйтед Пресс, на сегодняшний день Байден заручился поддержкой 264-х выборщиков, действующий президент Трамп — 214-ти. Для победы кандидат должен получить 270 голосов. Основная борьба разворачивается в семи штатах: Северной Каролине, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании, Неваде, Аризоне и Висконсине.