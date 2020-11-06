Джозеф Байден уверен, что по итогам подсчета голосов победа на выборах в США достанется ему.

Соответствующее заявление кандидат от Демпартии сделал в штате Делавэр. По его словам, подсчет завершается и каждый голос должен быть учтен. Согласно прогнозам Ассошиэйтед Пресс, на сегодняшний день Байден заручился поддержкой 264-х выборщиков, действующий президент Трамп — 214-ти. Для победы кандидат должен получить 270 голосов. Основная борьба разворачивается в семи штатах: Северной Каролине, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании, Неваде, Аризоне и Висконсине.
2020-11-06T02:04:02+03:00
2020-11-06T02:04:06+03:00
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02:04, 06 ноября 2020
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