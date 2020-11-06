В Пенсильвании возобновили подсчет голосов, приостановленный из-за иска штаба Трампа.

Команда действующего президента требовала

тщательной проверки процесса гол США осования в этом штате. В Филадельфии, как передает Си-эн-эн со ссылкой на решение суда наблюдателям от Республиканской партии разрешат следить за подсчетом голосов с более близкого расстояния. В Пенсильвании, которая дает победившему кандидату голоса 20-ти выборщиков, не подсчитаны еще сотни тысяч голосов. На данном этапе республиканец Трамп лидирует там с отрывом около 2-х п.п.