Суд в Мичигане отклонил иск штаба Дональда Трампа о приостановке подсчета голосов в этом штате.

Как передает Рейтер, пока судья огласила решение устно, письменное решение ожидается сегодня. Аналогичные иски команда Трампа подала в Джорджии, Пенсильвании и Мичигане. Представители действующего президента объявили об иске против штата Невада за мошенничество при подсчете голосов и намерены запросить пересчет голосов в Висконсине. Трамп также может подать иск против штата Аризона. Федеральный судья в Миннесоте отклонил иск республиканцев с требованием добавить действительные, но поздно поступившие по почте бюллетени. Согласно прогнозам телеканала «Фокс ньюс», Дональд Трамп на выборах президента получает голоса 214 выборщиков, Представитель Демпартии Джозеф Байден — 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.