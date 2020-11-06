Первый и частично второй вагоны электрички сошли с рельсов на станции Толстопальцево.

Как сообщает пресс-служба МЖД, пострадавших нет, пассажиры эвакуированы, движение поездов на Киевском направлении затруднено. Для перевозки пассажиров запустили компенсационные автобусы. На место выехал восстановительный поезд. Причины инцидента не уточняются.
2020-11-06T01:08:50+03:00
2020-11-06T01:08:54+03:00
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01:08, 06 ноября 2020
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