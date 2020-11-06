В квартиру белорусской оппозиционерки Нины Багинской накануне нагрянули силовики.

По сведениям правозащитного центра «Весна», там проводился некий следственный эксперимент, связанный с ее внучкой. Официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич позднее сообщила ИФ, что в квартире Багинской был обыск, сама пенсионерка не задержана, но несколько человек, которые находились возле ее дома, доставлены в отдел милиции для разбирательства. Светлана Тихановская в своём телеграм-канале уже заявила, что если силовики в очередной раз пытались запугать оппозицию, то они совершили ошибку. 73-летняя Багинская известна своим активным участием в

акциях протеста в Белоруссии.