Юристы ФБК обжалуют проведение обысков московском офисе и в студии «Навальный.Live».

Как сообщила юрист фонда Любовь Соболь, сотрудники ФБК не получали постановлений на обыск и возбуждение нового уголовного дела, которое заведено против директора ФБК Ивана Жданова. Столичное управление Федеральной службы судебных приставов подтвердило проведение следственных действий в связи с возбуждением уголовного дела в отношении Жданова о неисполнении судебного решения, какого именно, в ведомстве не уточнили. По данным СМИ, речь может идти о невыплате 29 млн рублей предпринимателю Евгению Пригожину.
2020-11-06T01:06:22+03:00
2020-11-06T01:06:27+03:00
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01:06, 06 ноября 2020
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