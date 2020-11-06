На Павла Крисевича составляют протокол о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Об этом ИФ сообщил адвокат Сергей Тельнов. Крисевич был задержан накануне вечером у здания ФСБ на Лубянке, где он проводил акцию в поддержку политзаключенных. Крисевич изображал Иисуса Христа, сжигаемого на костре их томов уголовных дел.
2020-11-06T01:04:58+03:00
2020-11-06T01:05:02+03:00
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01:04, 06 ноября 2020
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