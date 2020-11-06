Задержанному в образе Христа у здания ФСБ акционисту грозит до 30 суток ареста

«Крисевич находится в ОВД Китай-город, ему вменяют ч.8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия), — сообщил «Интерфаксу» адвокат Сергей Тельнов. Санкция по данной статье предусматривает наказание до 30 суток административного ареста.

Активист Павел Крисевич извесен яркими акциями, сообщает издание издание «МБХ Медиа». Участники акции облили крест веществом, которое при горении не наносит вреда человеку, подожгли его и бросали в огонь тома уголовных дел. Акция была в поддержку политзаключенных.