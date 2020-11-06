Санкции Евросоюза против А. Лукашенко и других белорусских чиновников и силовиков уже сегодня могут вступить в силу

Санкции Евросоюза против Александра Лукашенко и других белорусских чиновников и силовиков уже сегодня могут вступить в силу.

Список из 15-ти высокопоставленных белорусов в среду согласовали постоянные представители всех стран-членов Евросоюза. Уже сегодня его может утвердить Совет ЕС, решение в тот же день опубликуют в официальном журнале сообщества и новые санкции начнут действовать. Среди тех, кто под них попадет, агентство Франс Пресс называет президента страны Александра Лукашенко, руководителя его администрации Игоря Сергеенко и главу КГБ Иван Тертеля. Фигурантам списка, ответственным, по мнению европейских политиков за фальсификацию президентских выборов в Белоруссии и насилие в отношении протестующих, запретят въезд в страны ЕС. Активы в европейских банках будут заморожены. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что Александр Лукашенко войдет в новый, второй по счету список из-за нежелания рассмотреть вопрос о проведении новых выборов в Белоруссии. Протесты по всей стране не прекращаются почти 3 месяца со дня проведения выборов 9 августа. Наиболее массовые акции проходят в Минске. Демонстрантов задерживают, арестовывают, избивают.

В начале прошлого месяца ЕС ввел санкции в отношении 40-ка официальных лиц страны, но президента Лукашенко в списке тогда не оказалось. Минск объявил о введении ответных мер.