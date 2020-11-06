В двух из четырех штатах США, которые могут определить исход выборов, голоса будут считать еще неделю

Как сообщают агентство «Рейтер» и телеканал CNN, это Джорджия и Невада. В Джорджии после подсчета 99% голосов между кандидатами минимальная разница в 12,7 тысяч голосов: у Дональда Трампа 49,5%, у Джо Байдена — 49,3%. Штаб Трампа при этом подал иск в суд Джорджия с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней. Ранее сегодня отрыв между Байденом и Трампом в Неваде, по данным CNN, вырос до одного процентного пункта, сейчас чуть меньше – Байден набирает 49, 4%, Трамп – 48,5%. Победа в Неваде даст голоса 6 выборщиков – именно столько, по подсчетам Fox News, нужно Байдену, чтобы стать президентом.
2020-11-06T00:02:08+03:00
2020-11-06T00:02:08+03:00
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00:02, 06 ноября 2020
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