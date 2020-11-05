Калининградский суд отказал в требовании отправить неонатолога Сушкевич в СИЗО – адвокат

Калининградский суд отказал в требовании отправить неонатолога Элину Сушкевич, обвиняемую в убийстве младенца, в СИЗО из-за нарушения ею графика разрешенных прогулок. Как объяснил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Камиль Бабасов, нарушений со стороны его подзащитной не было, скорее всего, в работе оборудования, отслеживающего перемещения подсудимой, возникли сбои.

«Сегодня было судебное заседание. Хотели изменить меру пресечения из-за того, что Элина опоздала после прогулки. Браслет, установленный на ней, просто периодически глючит. Она больше года носит этот браслет и ни разу не нарушала домашний арест. Оборудование, отслеживающее перемещения подсудимой, неоднократно работало несправно. Видимо, ближе к прениям сторона обвинения решила попытаться опять изменить меру пресечения. Но суд оставил все без изменений», — рассказал он.

Э.Сушкевич остается под домашним арестом, но решением суда ей запрещены прогулки. Свою вину во вменяемом ей преступлении Сушкевич не признает.

«Никакого убийства не было. Ребенок родился глубоко недоношенным, с экстремально низкой массой тела. Имело место быть смерть ребенка, который находился в крайне тяжелом состоянии и умер вследствие болезни гиалиновых мембран», — отметил К.Бабасов. Адвокат опроверг роль магнезии в смерти младенца.

Следующее заседание, по словам адвоката, состоится 13 ноября в 10.00 утра.

«Надеюсь, к этому времени выздоровеет эксперт и будет допрошен один из свидетелей — реаниматолог А.Башмаченкова, которая сначала свидетельствовала, что лечение младенца было, а потом изменила свои показания», — отметил адвокат.

Врачу Э.Сушкевич предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору), а именно – убийство младенца, родившегося на 23–24-й неделе беременности в Калининградском областном роддоме N 4.