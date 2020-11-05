Власти ключевого штата Джорджия ожидают, что подсчет голосов завершится через 10 дней после дня голосования. Об этом сообщает агентство «Рейтер». Как передает телеканал CNN, до этого в избирательной комиссии ключевого штата Невада сообщили, что подсчитывать голоса будут до 12 ноября включительно. К Неваде приковано всеобщее внимание, потому что, если здесь победит Джозеф Байден – то он наберет достаточное количество голосов выборщиков, чтобы стать президентом США. Сейчас идет подсчет голосов, отправленных по почте. Причем, поскольку Дональд Трамп активно критиковал такой способ голосования, а демократы, напротив, поддерживали, то по мере подсчета голосов, отрыв Байдена от Трампа увеличивается. Ранее сегодня президент США потребовал в «Твиттере» остановить подсчет голосов, хотя у него на это нет полномочий. Трамп также заявил о намерении подать иски во всех ключевых штатах, где победил Байден.
2020-11-05T23:01:37+03:00
2020-11-05T23:26:12+03:00
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23:01, 05 ноября 2020
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