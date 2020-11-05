В Минске силовики пришли с обыском к 73-летней участнице протестов Нине Багинской

Ее дочь сообщила правозащитному центру «Весна», что в квартиру ворвался ОМОН. Очевидцы также сообщили, что во дворе, где живет Багинская, задержали несколько человек, которые пришли ее поддержать. Ранее президент Александр Лукашенко предупредил силовиков, чтобы те не задерживали Багинскую.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская в своем телеграм-канале написала, что Нину Багинскую по праву называют «матерью белорусского протеста, и когда ОМОН врывается в ее дом, он врывается в материнский дом каждого мирного белоруса».