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22:31, 05 ноября 2020

Власти Пенсильвании, одного из ключевых на выборах штата, сообщили о возобновлении подсчета голосов

Как передает CNN, процедура была приостановлена из-за иска штаба Дональда Трампа. В Пенсильвании, где 20 выборщиков, не подсчитаны еще сотни тысяч голосов. На данном этапе Дональд Трамп там лидирует с отрывом менее чем в 2 процентных пункта, но Джо Байден постепенно его догоняет.

По подсчетам, Fox News, для победы на президентских выборах Байдену нужно получить еще голоса шести выборщиков. Именно столько Байдену может дать Невада, где он лидирует. В штабе Трампа уже объявили о намерении подать иск к штату с обвинениями в мошенничестве



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