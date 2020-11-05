Парламент Словакии принял решение, согласно которому компартия Чехословакии признается преступной организацией

Это неоднозначная поправка к законодательству, сказал «Эху» председатель правления общества «Мемориал». При этом Ян Рачинский считает, что российским властям следовало бы выработать официальную позицию в отношении преступных действий советской власти.

«Сегодняшнее сообщение о принятых в Словакии поправках, объявляющих коммунистическую партию Чехословакии преступной организацией — это небесспорный вопрос. В России было бы тоже насущным принять закон о антиправовом и аморальном характере коммунистического режима. Это принципиальный вопрос на сегодняшний день», — сказал он.

Я.Рачинский считает, что в России никаких юридических или правовых оценок коммунистическому режиму не были даны, а без этого стране трудно двигаться вперед.

«Все оценки коммунистического режима в СССР сводятся к полуторофразам в преамбуле закона о реабилитации жертв политических репрессий. Больше никаких оценок юридических, политических, правовых дано не было. И, на мой взгляд, это один из существенных моментов тормозящих развитие страны, продвижению к нормальному гражданскому обществу, к нормальному правовому государству. Без этого закона, оценивающего весь период советской власти, до сих пор есть попытки оправдать преступные действия, вплоть до оправдания пакта с Гитлером. Без этой оценки двигаться вперед сложно», — подчеркнул он.

Ян Рачинский напомнил, что компартия не была однородной организацией, и многие ее слои могли не знать о совершаемых преступлениях.