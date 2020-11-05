Силовики завершили обыск в офисе Фонда борьбы с коррупцией

По данным Федеральной службы судебных приставов, приход сотрудников ведомства был связан с новым уголовным делом против директора ФБК Ивана Жданова.

Какой именно эпизод вменяют Жданову, ему, а также его представителям выяснить так и не удалось, утверждают адвокаты политика. По словам одного из них Мансура Гильманова, его с коллегами так и не пустили в офис ФБК, из-за чего какую-либо информацию получить так и не удалось, передает агентство «Интерфакс». Юрист отметил, что из помещений фонда забрали технику. Вместе с тем в штабе политика Любови Соболь утверждают, что приставы также изъяли 17 тысяч рублей у одного из сотрудников прямо из рюкзака кармана. В службе судебных приставов эту информацию пока не комментируют.

Ранее в ведомстве говорили, что против Жданова возбуждено дело о неисполнении решения суда. Источники агентства ТАСС и РИА Новости утверждают, что разбирательство связано с невыплатой 29 млн рублей бизнесмену Евгению Пригожину. Такую же сумму год назад Арбитражный суд Москвы взыскал с политика Алексея Навального и Любови Соболь по иску комбината питания «Московский школьник», о котором ФБК выпустил свое расследование. В августе этого года Пригожин выкупил долг. Впрочем, официального подтверждения тому, что обыски связаны с этим эпизодом, нет.

Против Жданова ранее уже было заведено уголовное дело по статье о неисполнении решения суда из-за его отказа удалить из YouTube фильм-расследование «Он вам не Димон». Директора ФБК в июле оштрафовали на 100 тысяч рублей. Между тем сегодня стало известно, что на 12 ноября в Симоновском суде Москвы назначено рассмотрение жалобы на приговор.