Байден увеличил отрыв от Трампа в одном из ключевых штатов на выборах президента США

Избирательная комиссия Невады опубликовала новые данные по результатам выборов, подсчет голосов по итогам которых продолжается до сих пор в шести штатах. Преимущество демократа Джо Байдена только увеличилось. Президент США Дональд Трамп и его юристы пытаются добиться прекращения подсчета голосов или дискредитации бюллетеней в тех штатах, где преимущество Трампа стремительно сокращается.

Менее двух часов назад власти Невады опубликовали данные, согласно которым при 89% подсчитанных голосов отрыв бывшего вице-президента Джо Байдена увеличился до 0.9 п.п, или 11,5 тысяч голосов. При этом все округа в Неваде, голосовавшие за Дональда Трампа, сельские малонаселенные районы, подсчитаны полностью. Неподсчитанными остаются традиционно демократические Рино и Лас-Вегас, в которых проживает 80% населения штата. И пока отрыв Байдена только растет.

В двух других ключевых штатах — крупных Пенсильвании и Джорджии, изначальное преимущество Дональда Трампа стремительно сокращается. В Джорджии, где не до конца подсчитанной осталась только демократическая Атланта, разрыв между кандидатами 0.3 п.п., менее 14-ти тысяч голосов, в штате с населением 4 млн человек. В Пенсильвании подсчитано 92% голосов и преимущество Трампа составляет 1.7 п.п. или менее 115 тысяч голосов, но не подсчитанными остаются еще 360 тысяч, и все — в демократических округах, включая ультрадемократическую Филадельфию. Сегодня Дональда Трампу, юристы которого подали иски во нескольких штатах, добиваясь остановки подсчета голосов, где президент пока выигрывает, но где его преимущества сокращается, удалось получить решение суда в свою пользу в Филадельфии. Но власти города подали апелляцию Верховный суд штата и подсчет голосов мгновенно восстановился.

В Аризоне, в которой еще 3 ноября Fox News и АР объявили победителем Джо Байдена, продолжается подсчет голосов. Преимущество демократа немного сократилось, но разрыв все равно остается существенным: 2 п.п. или 70 тысяч голосов.