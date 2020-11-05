Сотрудники ФБК в соцсетях обвиняют силовиков в краже при обыске 17 тысяч рублей из рюкзака

Судебные приставы также унесли из офиса всю технику, сообщили в Фонде борьбы с коррупцией. По словам источника ТАСС, уголовное дело, в рамках которого прошли обыски, возбуждено из-за невыплаты директором ФБК Иваном Ждановым 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. По всей видимости, это связано с судебными решениями по искам Пригожина.
2020-11-05T21:32:50+03:00
2020-11-05T21:32:50+03:00
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21:32, 05 ноября 2020
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