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21:32, 05 ноября 2020

Сотрудники ФБК в соцсетях обвиняют силовиков в краже при обыске 17 тысяч рублей из рюкзака

Судебные приставы также унесли из офиса всю технику, сообщили в Фонде борьбы с коррупцией. По словам источника ТАСС, уголовное дело, в рамках которого прошли обыски, возбуждено из-за невыплаты директором ФБК Иваном Ждановым 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. По всей видимости, это связано с судебными решениями по искам Пригожина.



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