Александр Лукашенко потребовал не пускать в Белоруссию граждан, которые ранее выехали из страны

«Заразу ввозить не надо, и неважно, с каким паспортом», сказал в эфире телеканала ОНТ президент, которого ЕС считает нелегитимным лидером. Ранее Лукашенко выражал скептическое отношение к пандемии коронавируса и подчеркивал, что в республике не вводили жестких ограничений, как в Европе.

Ранее сегодня был представлен доклад ОБСЕ, в котором говорится о наличии неопровержимых доказательств, что выборы в Белоруссии были сфальсифицированы. Власти ЕС призвали Белоруссию аннулировать результаты прошедших выборов и провести новые.