Умер бывший музыкант британской рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли

Об этом в «Фейсбуке» сообщил его брат. Кену Хенсли было 75 лет. Он выступал с группой с 1969 по 1980 год и принял участие в записи 14 альбомов. Хенсли написал, иногда в соавторстве, наиболее известные хиты группы.
2020-11-05T21:04:15+03:00
2020-11-05T21:04:15+03:00
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21:04, 05 ноября 2020
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