Умер бывший музыкант британской рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли

Об этом в «Фейсбуке» сообщил его брат. Кену Хенсли было 75 лет. Он выступал с группой с 1969 по 1980 год и принял участие в записи 14 альбомов. Хенсли написал, иногда в соавторстве, наиболее известные хиты группы.