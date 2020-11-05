В Нидерландах уничтожат 200 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа

Как сообщает агентство Reuters, это распоряжение Министерства сельского хозяйства. Вспышка опасной инфекции зафиксирована в деревне Пейфлейк. От местных фермеров требуют, чтобы они держали птиц взаперти.
2020-11-05T21:03:39+03:00
2020-11-05T21:03:39+03:00
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21:03, 05 ноября 2020
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