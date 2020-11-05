Власти Москвы до конца года планируют подготовить цифровую базу таксистов

Об этом сообщил зам.главы Центра организации дорожного движения столицы Александр Евсин. По его словам, в настоящее время из-за того, что агрегаторы понижают цены, большое количество водителей готово работать за еду, и поэтому профессиональный уровень таксистов очень низкий.

В свою очередь, зам.главы департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин сказал, что больше половины водителей жалуются на то, что им приходится работать больше 12 часов в день, что влияет на безопасность перевозок. Чиновники уверяют, что с внедрением цифрового профиля водителя такси будет обеспечен контроль за режимом их труда и отдыха, — передает Интерфакс.