Главврач московской больницы в Коммунарке ожидает третьей волны пандемии в марте

Денис Проценко в интервью телеканалу RT он сказал, что это может произойти на фоне весеннего всплеска заболеваемости гриппом. Проценко также подтвердил, что его больница для пациентов с коронавирусом уже заполнена полностью.
2020-11-05T21:02:52+03:00
2020-11-05T21:02:52+03:00
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21:02, 05 ноября 2020
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