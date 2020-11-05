Приставы завершили обыск в московском офисе ФБК и изъяли оттуда оргтехнику и оборудование

Об этом ТАСС сообщил адвокат гендиректора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин. Сотрудники ФБК в соцсетях называют действия силовиков кражей. Обыск прошел также в студии youtube-канала «Навальный LIVE». Несмотря на это, юрист ФБК Любовь Соболь смогла выйти в запланированный на сегодня эфир.

По словам источника ТАСС, уголовное дело, в рамках которого прошли обыски, возбуждено из-за невыплаты директором ФБК Иваном Ждановым 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. Долг связан с судебными решениями по искам Пригожина.